Unbekannter Autofahrer bedrängt 45-jährigen Radler in Karlsruhe

Ein aggressiver Autofahrer hat sich am Donnerstagabend in Karlsruhe eine Auseinandersetzung mit einem Radfahrer geliefert und diesen dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Radfahrer gegen 22 Uhr auf der Wilhelmstraße in südlicher Richtung.

Der Autofahrer fuhr mit seinem Wagen direkt hinter dem Radler und hupte diesen ohne ersichtlichen Grund mehrmals an. Der Fahrradfahrer stieg ab, um den Störenfried zur Rede zu stellen.

Daraufhin bremste der Unbekannte zunächst ab, beschleunigte darauf jedoch wieder und berührte dabei das Fahrrad. Der 45-jährige Radfahrer rettete sich mit einem Sprung von seinem Rad, wobei er sich an seinem linken Fuß verletzte.

Der Autofahrer blieb noch kurz stehen, verließ dann jedoch die Unfallstelle. Mithilfe des bekannten Kennzeichens ermittelt die Polizei derzeit die Identität des Unbekannten und sucht Zeugen, um den Vorfall aufzuklären.

Polizei sucht Zeugen Zeugenmeldungen nimmt das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter (07 21) 94 48 40 entgegen.