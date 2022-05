Unbekannter Fahrer verursacht Unfall auf A5 bei Karlsruhe und flüchtet

Bei einer Unfallflucht auf der A5 hat ein unbekannter Fahrer am Dienstagabend gegen 19 Uhr bei der Auffahrt Karlsruhe-Mitte einen Kleintransporter touchiert. Der Verursacher hat einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursacht.

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkws hat am Dienstagabend auf der A5 einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Karlsruhe-Mitte kam er gegen 19 Uhr offenbar ins Schleudern und touchierte einen Kleintransporter auf der Hauptfahrbahn, teilte die Polizei mit.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt auf der A5 in Richtung Frankfurt fort. An dem Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Zeugen gesucht Die Verkehrspolizei Karlsruhe bittet um Hinweise telefonisch unter (07 21) 94 48 40.