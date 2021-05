Unbekannter klaut Handtasche aus Fahrradkorb in Karlsruhe

Ein bisher Unbekannter hat am Montag in Karlsruhe eine 73-Jährige Fahrradfahrerin bestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 73-jährige Radfahrerin ist am Montag in Karlsruhe bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie gegen 12.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Waldring unterwegs, als sich von hinten ein Radfahrer näherte. Er griff in ihren Fahrradkorb und nahm die Handtasche heraus. Anschließend fuhr der mutmaßliche Täter in Richtung Moltkestraße davon.

Die Rentnerin erwischte den dreisten Dieb kurze Zeit später dabei, wie er hinter einem Auto ihre Handtasche ausleerte. In ihrer Verzweiflung bot sie dem Gauner kurzerhand 50 Euro als Gegenleistung für ihre Handtasche an und konnte so die Tasche samt Inhalt zurückerlangen. Anschließend machte sich der Täter mit seinen 50 Euro aus dem Staub.

Der Flüchtige kann folgendermaßen beschrieben werden: Er ist etwa 1,75 Meter groß, Anfang 20, war dunkel gekleidet, hat einen dunklen Teint und krause Haare. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und war mit einem Fahrrad unterwegs. Zeugen werden um Hinweise gebeten.