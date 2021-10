Unbekannter klaut mehrere hundert Euro aus Gaststätte

Aus einem Geldbeutel klaute ein Mann mehrere hundert Euro in einer Karlsruher Gaststätte. Er floh mit dem Geld. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Opfer eines dreisten Diebs wurde ein Ehepaar in einer Gaststätte in der Ebertstraße am Mittwoch, 13. Oktober, gegen 13.45 Uhr, teilt die Polizei mit.

Ein der Polizei noch unbekannter Mann betrat das Lokal. Er entwendete nach Angaben eines 79-jährigen Angestellten mehrere hundert Euro aus einem hinter dem Tresen abgelegten Bediengeldbeutel. Er wollte offensichtlich mit dem Geld fliehen.

Dies wollten der 79-Jährige und seine ebenfalls anwesende Ehefrau verhindern. Hierbei wurde die 62-jährige Ehefrau offenbar gegen die Wand gestoßen und der Geschädigte außerhalb des Lokals zu Fall gebracht. Beide Personen wurden leicht verletzt.

Der Tatverdächtige konnte fliehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Geschädigten konnten den Mann als 190 cm groß und mit kräftiger Statur beschrieben. Er trug eine dunkelgraue Jacke und eine Kopfbedeckung.

Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Südweststadt nimmt unter der Telefonnummer 0721/666-3411 Hinweise zum Vorfall entgegen.