Unbekannter Radfahrer verursacht Sturz auf Karlsruher Zirkel und fährt davon

Ein unbekannter Radfahrer hat am Montagnachmittag auf dem Zirkel in Karlsruhe einen Sturz einer 42-jährigen Fahrerin eines dreirädrigen Piaggio-Fahrzeugs verursacht. Daraufhin fuhr der Mann ohne anzuhalten davon. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau leicht, so die Polizei.

Die 42-Jährige fuhr gegen 16.20 Uhr auf dem Zirkel in Richtung Hans-Thoma-Straße. Plötzlich fuhr ein Radfaherer von rechts aus der Fußgängerzone der Lammstraße, aus Richtung Schloss kommend, auf den Zirkel. Um einen Zusammenprall zu verhindern bremste die Frau stark ab. Dabei stürzte sie und verletze sich leicht.

Daraufhin fuhr der Radfahrer ohne anzuhalten in Richtung Hans-Thoma-Straße davon. Der Radfahrer war unegfähr 20 Jahre alt. Er hatte blondes kurzes Haar und fuhr ein Herrenfahrrad.

Polizei sucht Zeugen Zeugen oder Hinweisgeber können sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 melden.