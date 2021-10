Unbekannter schlägt 52-Jährigen in Karlsruhe mit Bierflasche bewusstlos

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag in der Adlerstraße einen 52-Jährigen mit einer Bierflasche bewusstlos geschlagen und anschließend beraubt. Wie die Polizei vermeldet, war der Täter seinem Opfer gegen 1.30 Uhr in einer Bar auf die Toilette gefolgt.

Dort habe er den 52-Jährigen kurz angepöbelt und ihm dann eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Das zum Tatzeitpunkt alkoholisierte Opfer verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. In dieser Zeit machte sich der Angreifer über den Geldbeutel des Mannes her und stahl 250 Euro.

Der 52-Jährige erlitt eine größere Platzwunde sowie mehrere Schürfwunden am Kopf. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

Der Täter soll 20 bis 30 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß sein. Er wird als schlank beschrieben und trug zur Tatzeit schwarzes, kurzes Haar und einen Bart. Er hatte Bluejeans, einen grauen Adidas-Pullover und Sportschuhe an.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter (07 21) 6 66 55 55 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.