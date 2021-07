Unbekannter schlägt Rentnerin an Bushaltestelle in Karlsruhe

Bereits vergangenen Mittwoch kam es an einer Bushaltestelle in der Siemensallee zu der Gewalttat. Die Seniorin stand im Anschluss unter Schock und brachte den Fall erst später zur Anzeige.

Ein unbekannter Täter soll am vergangenen Mittwoch einer 80-jährigen Rentnerin unvermittelt einen Schlag auf das linke Auge versetzt haben. Wie die Polizei mitteilt, fand der Vorfall gegen 11.00 Uhr an der Bushaltestelle für den Schienenersatzverkehr in der Siemensallee statt.

Die unter Schock stehende Rentnerin stieg daraufhin in den Bus Richtung Moltkestraße ein, ohne Polizei oder Busfahrer über den Vorfall zu informieren. Erst nach Ermunterung durch die Tochter brachte die 80-Jährige die Tat am Sonntag zur Anzeige.

An der Bushaltestelle standen zum Zeitpunkt der Tat mehrere Personen, welche die Tat gesehen haben müssten. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 36 11 zu melden.