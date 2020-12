Zweckentfremdet haben bislang unbekannte Täter die Kirche in der Lange Straße in Karlsruhe-Rüppurr. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember beschädigten sie die Kirche. Laut Polizei wurden die Schäden am Nachmittag des 25. Dezember bemerkt.

Konkret wurde ein Altar-Licht zerbrochen. Weitere Kerzen vom Altar genommen, angezündet und das Wachs über den Boden verteilt. Müll wurde ebenso hinterlassen, wie man außerdem ausgeschütteten Alkohol, ausgedrückte Zigarettenkippen und Speisereste fand.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 0721/666-3411. Dort ist das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu erreichen.