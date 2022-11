Sachschaden von 20.000 Euro

Unfall an Karlsruher Kriegsstraße mit Verletzten: Hochschwangere von Streife ins Krankenhaus gebracht

Am Dienstagmorgen wurde der Karlsruher Polizei gegen 4.55 Uhr ein Unfall an der Kreuzung Kriegsstraße/Rheinhold-Frank-Straße in Karlsruhe gemeldet.