Drei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag auf der Neureuter Straße in Karlsruhe.

Ein 84-jähriger Fahrer eines Seat fuhr von einem Supermarkparkplatz auf die Neureuter Straße. Hierbei übersah er offenbar den Wagen eines 70-Jährigen, der aus Richtung Rheinstraße kam.

Unfallverursacher kann Fahrzeug nicht selbstständig verlassen

Bei dem Zusammenprall erlitten die beiden Fahrer sowie die 80-jährige Beifahrerin des Seat Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Der Unfallverursacher konnte das Fahrzeug nicht selbständig verlassen und wurde von der Feuerwehr befreit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Neureuter Straße in Fahrtrichtung Mannheim zeitweise gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.