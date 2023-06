Unfall mit Linienbus in Karlsruhe: Polizei sucht Zeugen

In Karlsruhe kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 17.30 Uhr in der „Straße des Roten Kreuzes“. In einer scharfen Kurve kam es zu einem seitlichen Kontakt zwischen einem Linienbus und einem Pkw der Marke Audi. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Da der genaue Unfallhergang mit den vor Ort anwesenden Beteiligten nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen des Unfalls (vor allem Fahrgäste des Linienbusses) mit der Verkehrsgruppe der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer (0721) 944840 in Verbindung setzen.