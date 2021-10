Unfall nach Rotlichtmissachtung in Karlsruhe

Am Dienstagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kriegsstraße / Reinhold-Frank-Straße in Karlsruhe ereignet. Nach derzeitigem Sachstand der Verkehrspolizei befuhr eine 24- Jährige kurz vor 7:30 Uhr mit ihrem Caddy die Reinhold-Frank-Straße in Richtung Kriegsstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich befuhr sie den Linksabbiegerfahrstreifen fuhr dann aber bei Grün für Linksabbieger und Rot für den Geradeausverkehr geradeaus in Richtung Brauerstraße weiter.

Daraufhin kollidierte sie mit dem Ford einer 61-Jährigen, die zunächst auf der Brauerstraße stadteinwärts fuhr und nach links auf die Kriegsstraße abbiegen wollte. Durch den Unfall erlitten die beiden Frauen leichte Verletzungen. Ihre Fahrzeuge waren aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.