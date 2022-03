Verkehrsbilanz

Unfallbilanz 2021 des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Weniger Unfälle, aber mehr Todesopfer im Straßenverkehr

Entgegen dem Trend: In ganz Baden-Württemberg ist die Zahl an Verkehrsunfällen 2021 zwar gestiegen - in Karlsruhe und im Landkreis aber gab es insgesamt weniger Unfälle. Nur die Zahlen bei E-Bikes und LKW-Unfällen sind angestiegen - und die Anzahl an Todesfällen im Straßenverkehr