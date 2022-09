Führerschein einbehalten

Alkoholisierte Autofahrerin in Karlsruhe nach Unfallflucht im Auto eingeschlafen

Eine 23-jährige Autofahrerin verursachte in der Nacht zum Donnerstag einen Unfall in der Stephanienstraße in Karlsruhe und setzte ihre Fahrt bis zu ihrer Wohnung fort. Dort konnte sie schlafend in ihrem Fahrzeug angetroffen werden.