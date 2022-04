Aufräumen im Naturkundemuseum Karlsruhe

Unfalltod von Hai Kalli bewegt Taucher und Kritiker der Aquarienhaltung

Ein Tier des Ozeans in Gefangenschaft, ein Hai im Aquarium? Das fragen Kritiker weiter, während erfahrene Taucher erzählen, dass sie auch in Freiheit tödlich verunglückte Haie sehen. Die Schikane am Riff, die Kalli das Leben kostete, ist jetzt abgeräumt.