Der Fachkräftemangel in Deutschland ist auf Rekordniveau. 630.000 offene Stellen konnten 2022 nicht besetzt werden. Das ergab jüngst eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Die Experten sind sich einig: Ohne Zuwanderung wird diese Lücke in Unternehmen nicht zu schließen sein.

Über eine Lücke kann sich Malermeister Peter Schwarz nicht beschweren. Aktuell hat er vier Auszubildende in seinem Betrieb in Rheinstetten. Doch er kennt das Problem, Auszubildende zu finden. Vor dieser Herausforderung stand er schon vor einigen Jahren.

150 junge Menschen waren damals in einer Gemeinschaftsunterkunft im Silberstreifen untergebracht. „Ich dachte mir, da muss doch einer dabei sein, der Lust hat mitzuarbeiten“, erzählt er.

Der Betrieb hier ist wie mein eigener. Saikou Bojang, Maler

Einer hatte Lust: Es war der Gambier Saikou Bojang. Ein Glücksfall für beide Seiten, wie sich herausstellen sollte. „Der Betrieb hier ist wie mein eigener, es ist meine Familie“, sagt Bojang. „Und ich habe ein paar große Kinder bekommen“, ergänzt sein Chef schmunzelnd.

Saikou Bojang macht 2016 im Malerbetrieb Schwarz zunächst ein Praktikum. „Den darfst du nicht mehr gehen lassen“, lassen die Mitarbeiter Peter Schwarz wissen. Der 28-Jährige sei motiviert und immer pünktlich. Er bekommt schließlich einen Ausbildungsplatz.

Seit zwei Jahren hat Saikou Bojang eine Aufenthaltsgenehmigung. Dabei sah es anfangs nicht gut für ihn aus. Sein erster Antrag auf Asyl war negativ. Aber er kämpft, lernt in der Schule Deutsch. Abends arbeitet er in einem Schnellrestaurant.

Mit dem Arbeitsvertrag ist auch die Angst gewichen

Seit er seinen Gesellenbrief und seinen Arbeitsvertrag in der Hand hat, hat er keine Angst mehr abgeschoben zu werden. „Mein Wunsch, Handwerker zu werden, ist in Erfüllung gegangen“, ist er zufrieden – vorerst. Denn er könnte sich durchaus vorstellen, auch seinen Meister zu machen.

„Wem sein Beruf gefällt, für den gibt es nichts besseres, als ihn an die Jungen weiterzugeben“, sagt Schwarz. Er empfiehlt Kollegen im Handwerk deshalb selbst auszubilden. „Man muss es einfach mal ausprobieren“, sagt er, „die lernen ja nicht nur von uns.“

Forum für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik Arbeitsmarktintegration: Die Kreisintegrationsstelle des Landratsamtes Karlsruhe bringt am 12. Mai im Haus der Wirtschaft in Karlsruhe Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen und bietet Unternehmen eine Plattform zum Erfahrungsaustausch über die Einstellung und Beschäftigung von Personen mit Migrationshintergrund und den Möglichkeiten, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Teilnahme: Die Konferenz beginnt um 9 Uhr im Haus der Wirtschaft der IHK Karlsruhe. Die Teilnahme ist kostenlos. Unternehmerinnen und Unternehmer können sich bis 24. April für die Fachkonferenz anmelden. Die Anmeldung, das Programm und die Workshop-Themen sind auf der Homepage des Landkreises Karlsruhe zu finden: www.landkreis-karlsruhe.de/FachkonferenzArbeitsmarktintegration2023

Man müsse ein bisschen umdenken. Mit vier Moslems im Betrieb gebe es nun mal keine Bratwurst mehr bei der Betriebsfeier. Im Handwerk sei es zudem schon immer üblich gewesen, mit Menschen aus dem Ausland zu arbeiten. Probleme gebe es da meist nur von außen.

Sein Geselle Bojang ist mittlerweile Ausbildungsbotschafter. Von ihren Erfahungen erzählen beide am 12. Mai in Karlsruhe bei der Fachkonferenz „Arbeitsmarktintegration 2023“, die das Landratsamt Karlsruhe für Unternehmen veranstaltet.

Dort spricht auch Felix Pfefferkorn, Ausbildungsleiter bei United Internet, über seine Erfahrungen. Das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe bildet seit 2016 vor allem Syrer und Afghanen in kaufmännischen und IT-Berufen aus. Im September sind erstmals auch Ukrainer mit dabei.

Wir haben insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht. Felix Pfefferkorn, Ausbildungsleiter

In Karlsruhe seien seit 2017 etwa ein Drittel der Auszubildenden Geflüchtete, erzählt Pfefferkorn Von 60 Auszubildenden in Karlsruhe haben folglich 20 einen Fluchthintergrund. „Wir sind dabei bewusst gleich in die Vollen gegangen“, sagt Pfefferkorn, „ und haben insgesamt sehr gute Erfahrungen gemacht.“

Die geflüchteten Jugendlichen seien loyale und zielstrebige Mitarbeiter, auch wenn sie ein Päckchen mehr zu tragen hätten als ein deutscher Jugendlicher. „Die jungen Menschen, die uns hier begegnen, sind noch einmal mehr engagiert“, ist Pfefferkorns Erfahrung, denn ihnen sei bewusst, dass sie durch die Ausbildung die Chance hätten, dauerhaft in Deutschland bleiben zu können.

Das gleiche auch einen gewissen Mehraufwand aus, den man mit den Jugendlichen hätte. Unterstützung bei Behördengängen, Hilfe bei der Wohnungssuche und ein Leserzirkel für den Spracherwerb gehören in Pfefferkorns Unternehmen für die Jugendlichen dazu.

Auswahlverfahren ist in Unternehmen für alle gleich

Kaufmännische und IT-Berufe stehen im Ausbildungsportfolio des Unternehmens. Das Auswahlverfahren sei für alle das gleiche. „Sie müssen in gleicher Weise ihre Eignung belegen wie Jugendliche mit deutschen Wurzeln“, betont Pfefferkorn. Selbstverständlich werde erwartet, dass sich die Bewerber integrieren wollten. Ein junger Mann, der der Kollegin nicht die Hand geben wolle, käme nicht in Frage.

Der Berufszweig Informatik fiele den Geflüchteten leichter, da hier der Lernstoff weltweit identisch sei. Um Programmieren zu lernen, sei es egal, ob das Lehrbuch auf Deutsch, Englisch, Arabisch oder Persisch abgefasst ist.

Die Lerninhalte für Kaufleute hingegen seien in jedem Land anders. Es gebe keine Bücher in anderen Sprachen für die deutsche Betriebswirtschaftslehre, allenfalls in einfacher deutscher Sprache. Auch in der Praxis seien die kaufmännischen Berufe stärker auf Kommunikation ausgelegt.

Für beide Ausbildungen brauche man aber Deutsch auf B1-Niveau für die Schule und die Prüfungen. Nach drei Jahren Ausbildung sei es dann realistisch, dass die Auszubildenden auf ein C1-Niveau kämen.