Feuerwehr und Polizei in der Region ziehen nach dem Unwetter am späteren Sonntagabend eine überwiegend positive Bilanz. So habe es in Pforzheim und Karlsruhe sowie die Landkreisen Karlsruhe, Rastatt, Enzkreis, Ortenaukreis sowie Calw zahlreiche Einsätze wegen umgefallener Bäume, Bauzäunen oder Schildern gegeben.

Jedoch wurden dabei nach bisherigen offiziellen Erkenntnissen vom frühen Montagmorgen keine Menschen verletzt.

Auch die Sachschäden seien nicht allzu hoch.

Baum stürzt auf Haus in Karlsruhe

In Karlsruhe-Durlach stürzte laut Polizei ein Baum auf ein Haus. Dabei wurde zwar der Dachstuhl beschädigt, das Haus blieb aber bewohnbar.

Auch in Pforzheim, im Enzkreis sowie im Landkreis Calw blieb es relativ ruhig. Gegen 21.40 Uhr kam es nach Angaben eines Sprechers der Pforzheimer Polizei wegen Aquaplanings zu einem Unfall auf der A8 bei Remchingen in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein Auto hatte sich auf der nassen Fahrbahn gedreht und dabei ein anderes Fahrzeug touchiert. Zwei Fahrstreifen mussten vorübergehend gesperrt werden.

In Ötisheim im Enzkreis rückte die Feuerwehr wegen vollgelaufener Keller aus.

Ast fällt in Gaggenau auf ein Auto

In Gaggenau fiel ein Ast auf ein Auto und beschädigte es. Zudem meldete die Offenburger Polizei zwei Blitzeinschläge im Ortenaukreis.

Die offiziellen Stellen sprachen übereinstimmend davon, dass die Stunde etwa zwischen 20.45 und 21.45 Uhr besonders intensiv für die Einsatzkräfte gewesen sei.

Dieser Artikel wird aktualisiert.