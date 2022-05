Die Wasserspiele im Zentrum von Karlsruhe werden am Mittwoch erneut gereinigt. Grund dafür ist eine zweite Desinfektion, nachdem die Fontänen durch Urin verunreinigt wurden.

Entgegen den ursprünglichen Hoffnungen sind die verunreinigten Wasserfontänen auf dem Karlsruher Marktplatz zwischen Pyramide und Kaiserstraße trotz Desinfizierung noch nicht keimfrei und müssen erneut gereinigt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die zweite Desinfizierung mit stark chlorhaltigen Mitteln beginnt am Mittwoch, 18. Mai. Deshalb bleibt das Fontänenfeld in der Karlsruher Innenstadt weiterhin abgesperrt. So bald wie möglich würden die Wassersäulen wieder sprudeln, versichert man im Rathaus. Voraussichtlich wird es wohl bis zur kommenden Woche dauern.

Wie mehrfach berichtet, hatten Unbekannte nach Lage der Dinge in die Anlage gepinkelt. Die städtischen Experten hatten starken Urin-Geruch im System festgestellt, die Anlage daraufhin stillgelegt und mit den Desinfektionsarbeiten begonnen. Nach dem ersten Desinfektions-Durchgang war die Keimbelastung zwar zurück gegangen, frei von Keimen war die Anlage jedoch noch nicht.

Das Wasserspiel auf dem Karlsruher Marktplatz war vor zwei Jahren in Dienst gestellt worden und entwickelte sich rasch zur innerstädtischen Attraktion für Kinder an warmen Sommertagen.