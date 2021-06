Urteil des Landgerichts

Unfall-Serie in Karlsruhe: Crash-Fahrer wird in der Psychiatrie untergebracht

Der Mann, der im November Karlsruhe und Südbaden mit einer Serie von Unfällen und Auto-Kaperungen in Atem hielt, muss in die geschlossene Psychiatrie. Das Landgericht Karlsruhe sieht in dem 49-Jährigen aktuell eine Gefahr für die Allgemeinheit.