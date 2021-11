Karlsruher Kombilösung

Fluch der ersten Zahl: Früherer Kasig-Chef blickt vor Eröffnung der Kombilösung Karlsruhe zurück

Im Dezember 2021 ist es so weit: Dann sollen Bahnen durch den Tunnel in der Karlsruher Innenstadt rollen. Einer, der das Projekt jahrelang begleitet hat, ist Uwe Konrath. Er war lange Chef der Kasig – was ihm viele schlaflose Nächte bereitete.