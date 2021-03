Im Fasanengarten in Karlsruhe sollen ab kommender Woche über 200 Eichen gepflanzt werden. Doch Vandalismus könnte das Vorhaben nun ausbremsen.

Rund um die Großherzogliche Grabkapelle wurden Holzzäune zerstört, welche die jungen Pflanzen eigentlich schützen sollen. Bretter wurde zerbrochen, Holzlatten angekokelt, Zäune umgeworfen.

„Fünf von 14 Hordengattern sind Vandalismus zum Opfer gefallen und mutwillig kaputt gemacht worden,“ berichtet der zuständige Revierförster Martin Kurz vom Forst BW. Die aus Latten zusammengenagelten Sechsecke sollen verhindern, dass Rehe die noch kleinen Bäume abfressen. Bisher wurden dafür meistens einzelne Plastikhüllen verwendet, die um jeden Stamm einzeln gesteckt werden.

„Wir haben uns nun bewusst dafür entschieden, Wuchshüllen aus Holz zu verwenden. Aus Naturschutz- und landschaftsästhetischen Gründen wollen wird weg vom Kunststoff“, erklärt Stephanie Bauer. Sie arbeitet beim städtischen Forstamt Karlsruhe und betreut die Aktion. „Zudem fügen sich die Holzgatter besser ins Landschaftsbild ein“, ergänzt sie.

Doch Anschaffung und Aufstellen der natürlichen Wuchshüllen ist teurer und zeitintensiver als die Plastikalternative. Umso ärgerlicher ist es nun für die Förster, dass so viel zerstört wurde.

Unseren Zeitplan können wir kaum verschieben. Martin Kurz, Revierförster

Nun müssen die Holzgatter möglichst schnell repariert werden. Denn: „Unseren Zeitplan können wir kaum verschieben“, sagt Kurz. „Das geht maximal eine Woche. Dann müssen die Bäumchen aus der Pflanzschule geholt werden.“

Länger dürfen sie dort nicht wachsen. Das bedeutet, dass gegebenenfalls nun doch Schutzhüllen aus Plastik zum Einsatz kommen müssen, falls die Reparaturarbeiten nicht schnell genug abgeschlossen werden können. Die Pflanzschule befindet sich in Kirrlach. „Das bedeutet nur kurze Wege“, freut sich Kurz. Gezogen wurden die Bäumchen aber aus Eicheln aus dem Hardtwald.

Ausgleichsmaßnahme im Rahmen des Stadionbauplans

Die Pflanzaktion ist eine Ausgleichsmaßnahme, die von der Stadt im Rahmen des Stadionbauplans festgelegt worden ist. Das Ziel ist, so erklärt es Bauer, die für die Maßnahmen zuständig ist, bodensaure Eichenwälder zu erhalten und zu pflegen. „Der Eichenwald ist gut für den Klimaschutz und die Ökologie“, sagt Förster Kurz.

„Doch er wird von Neophyten unterwandert“, ergänzt Bauer. Neophyten sind Pflanzen, die sich durch menschliche Einflussnahme in Gebieten verbreiten, in denen sie vorher nicht heimisch waren. Im Hardtwald sind das zum Beispiel die spätblühenden Traubenkirschen aus Nordamerika. „Die werden in den seltensten Fällen richtige Bäume“, erklärt Kurz. „Wenn wir hier nichts für die Eichen machen, dann ist die Eiche hier bald weg.“

Mit der Arbeit wurde bereits im November begonnen. Traubenkirschen wurden abgesägt, die Hordengatter aufgestellt. Die Kosten von insgesamt 8.000 Euro trägt die Stadt Karlsruhe. Anfang der Woche wurden nun die Schäden entdeckt. Eine Anzeige bei der Polizei läuft.