Am Wochenende noch nichts vor? Bei diesen Veranstaltungen in der Region gibt es etwas auf die Ohren - für jeden Musikgeschmack. Die BNN stellen eine Auswahl besuchenswerter Konzerte und Bühnenstücke vor.

Die närrischen Tage sind vorüber – zum Lachen, Genießen, Träumen und Feiern gibt es in der Region aber auch an diesem letzten Februar-Wochenende viele Gelegenheiten.

Hier eine Auswahl an Kunst, Kultur und Unterhaltung:

Staatstheater in Karlsruhe feiert weiter die Händel-Festspiele

Der Barockzauber in Karlsruhe hält an: Das Badische Staatstheater zelebriert noch bis zum 3. März die 45. Internationalen Händel-Festspiele. Händels Werk interpretieren auf den Bühnen des Theaters am Hermann-Levi-Platz 1 hochkarätige Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt.

Als Wiederaufnahme steht im Großen Haus die Oper Hercules auf dem Spielplan – etwa an diesem Donnerstag, 23. Februar, ab 19 Uhr und am Samstag, 25. Februar, ab 18 Uhr. Zu dem musikalischen Drama in drei Akten in englischer Sprache gibt es deutsche und englische Übertitel.

Noch mehr als in den Jahren zuvor sollen die Festspiele den Blick auch auf Händels musikalisches Umfeld lenken. So sind unter dem Titel „Ebbe und Flut“ beim Festkonzert der deutschen Händel-Solisten Auszüge aus Händels und Telemanns „Wassermusik“ zu hören. Termin ist am Freitag, 24. Februar ab 19 Uhr im Großen Haus.

Nur um Händel und sein Frühwerk geht es hingegen am Sonntag, 26. Februar: Ab 20 Uhr gibt es im Kleinen Haus das Oratorium La Resurrezione („Die Auferstehung“).

(Rest-)Kartenbestellung für alle Veranstaltungen unter www.staatstheater.karlsruhe.de sowie unter Telefon (07 21) 93 33 33.

Bei freiem Eintritt sind am Sonntag, 26. Februar, Arien und Instrumentalmusik Händels zu hören: Beim Festgottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche am Karlsruher Marktplatz ab 10.30 Uhr.

Kneipenchor rockt das Karlsruher Tollhaus

Ganz andere Töne gibt es am Wochenende im Tollhaus in Karlsruhe: Der Karlsruher Kneipenchor rockt das Kulturzentrum im Alten Schlachthof 35 mit Klassikern und Neuheiten aus Rock und Pop, der Original Schnapspause und manchen Überraschungen.

Auftreten werden die rund 80 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Jimmy Röck am Samstag, 25. Februar, um 20 Uhr und am Sonntag, 26. Februar, um 16 Uhr.

Tickets und Infos unter www.tollhaus.de und unter Telefon (07 21) 964 050.

Vanessa Porter trommelt im Festspielhaus Baden-Bade n

Einen Einsatz voller Energie verspricht auch Perkussionistin Vanessa Porter im Festspielhaus Baden-Baden. Ob klassisches Drumset oder Gong, vokale Experimente oder Vibrafon – bei der Matinee am Sonntag, 26. Januar, ab 11 Uhr kommt alles zum Einsatz: Neben der Resonanz des eigenen Körpers auch die Rhythmik der Stimme, feingliedriges Spiel und verspielte Klänge, elektronische Experimente sowie sinnlicher Instrumentenzauber, so die Veranstalter.

Mit Bühnenpartner Daniel Mudrack präsentiert Vanessa Porter auch Schlüsselwerke des Schlagzeugrepertoires – von den Klängen Yoshihisa Tairas und dem Minimalismus von Steve Reich bis zu den Experimenten Vinko Globokars.

Tickets gibt es unter www.festspielhaus.de sowie unter Telefon (07 221) 301 31 01.

Vocalensemble „Quartonal“ tritt im Schloss Ettlingen auf

„Traumgestalten“ heißt das Programm des Vocalensembles „Quartonal“, das der SWR in Zusammenarbeit mit dem Ettlinger Kulturamt am Sonntag, 26. Februar, präsentiert. Mirko Ludwig (Tenor), Jo Holzwarth (Tenor) , Christoph Behm (Bariton) und Sönke Tams Freier (Bass) singen traum- und sagenhafte Vokalmusik aus drei Jahrhunderten von Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Mathieu Neumann und Friedrich Hegar.

Der Auftritt im Assamsaal des Ettlinger Schlosses beginnt um 18 Uhr, um 17.30 Uhr gibt es eine Einführung. Karten gibt es bei bei der Stadtinformation Ettlingen im Schloss, Telefon (07 243) 101-333.

Chabrol-Thriller auf Bruchsals Theaterbühne

„Masken“ heißt Claude Chabrols Thriller und Lustspiel um leere Glücksversprechen aus Fernsehshows. Carsten Ramm hat das Werk von 1987 auf die Badische Landesbühne Bruchsal gebracht.

Zu sehen ist es wieder am Sonntag, 26. Februar ab 19.30 Uhr im Bruchsaler Stadttheater, Am Alten Schloss 24. Weitere Infos und Tickets gibt es unter Telefon (07 251) 72 723 und www.dieblb.de

Ausmisten mit Olaf Bossi im Kulturhaus Osterfeld

Der „Ballast-Revolution“ hat sich Comedian Olaf Bossi verschrieben. Aber ganz so einfach, wie schlaue Ratgeber propagieren, ist das Ausmisten für den kreativen Chaoten dann doch nicht. Humorvoll und mit viel Augenzwinkern erklärt er seinem Publikum, wo die Fallstricke sind – Selbsterkenntnis und Attacken auf die Lachmuskeln inklusive.

Olaf Bossis gastiert mit seiner „Ausmist Comedy Show“ am Freitag, 24. Februar, ab 20.30 Uhr im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12. Tickets unter www.kulturhaus-osterfeld.de

Pforzheimer Theater ist Musical-Bühne für „Evita“

Don’t Cry for Me Argentina: Der Welthit aus Andrew Lloyd Webbers Musical „Evita“ ist am Samstag, 25. Februar. wieder im Theater Pforzheim, Am Waisenhausplatz 5, zu hören. Um 19.30 Uhr beginnt im Großen Haus das emotionsgeladene Werk, das vom Aufstieg und vom Fall Evita Peróns erzählt – die auch mehr als 70 Jahre nach ihrem Tod in Argentinien noch verehrt wird.

Resttickets unter www.theater-pforzheim.de sowie unter Telefon (07 231) 39 24 40.