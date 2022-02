Der frühere Karlsruher Bundestagsabgeordnete der Linkspartei will gegen eine Geldstrafe vorgehen, zu der ihn das Amtsgericht Karlsruhe verurteilt hat. Er soll im Zusammenhang mit pro-kurdischen Kundgebungen verbotene Symbole verwendet haben.

Das Amtsgericht Karlsruhe hat den früheren Linken-Bundestagsabgeordneten, Michel Brandt, zu einer Geldstrafe von 4.200 Euro verurteilt. Mit den 60 Tagessätzen zu jeweils 70 Euro ahndete das Gericht das „Verwenden von Kennzeichen verbotener Vereine“: Nach Überzeugung der Amtsrichterin hat der frühere Parlamentarier in fünf Fällen Kennzeichen der Gruppierung KCK, einer Nachfolge-Organisation der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, öffentlich verwendet.

In einem weiteren angeklagten Fall sprach ihn das Gericht frei. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sowohl Michel Brandt als auch die Anklagebehörde legen Rechtsmittel ein.

Die Staatsanwaltschaft hatte Brandt vorgeworfen, im Jahr 2019 Bilder von einer Demonstration im französischen Straßburg auf Facebook und Instagram veröffentlicht zu haben, auf denen in Deutschland verbotene Fahnen zu sehen sind. Außerdem habe er verbotene Symbole bei Aufrufen auf seiner Homepage und in seinen Social-Media-Auftritten zu Demonstrationen in Karlsruhe verwendet.

Die Kundgebungen hatten sich gegen die Auseinandersetzungen der Türkei mit der Bevölkerung von Rojava gerichtet. Während Brandt vom Vorwurf rund um die Kundgebung in Straßburg freigesprochen wurde, kam das Gericht in fünf Fällen rund um die Karlsruher Kundgebungen zu einer Verurteilung.

Brandt reklamiert Meinungsfreiheit

Gegenüber den BNN erklärte der frühere Bundestagsabgeordnete, er werde gegen das Urteil vorgehen. „Es verstößt gegen die Meinungsfreiheit, wenn ich als gewählter Parlamentarier wegen Protesten gegen den Krieg Erdogans gegen die Kurdinnen und Kurden und Rojava angeklagt werde“, sagte er. Für ihn stünden die beanstandeten Farben „für das Projekt Rojava, für ein Projekt des Friedens“.

Bei einer Protestkundgebung vor dem Karlsruher Amtsgericht sprachen Vertreter der Linken mit Blick auf das Urteil von einem „Akt der Einschüchterung und Verfolgung der Kurdistan-Solidarität“. Das PKK-Verbot, das dafür die Grundlage bilde, müsse aufgehoben werden. Es handle sich um ein politisch motiviertes Urteil. Laut Artikel 97 des Grundgesetzes sind Richter in Deutschland unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

Strafbefehl widersprochen

Der 31 Jahre alte Michel Brandt war von 2017 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags. Dort war er unter anderem Obmann im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Bei der jüngsten Bundestagswahl verpasste er mit Platz vier der Landesliste den Wiedereinzug ins Parlament. Nach seiner Darstellung stellte ihm die Staatsanwaltschaft Karlsruhe zwei Wochen nach Beendigung seiner parlamentarischen Tätigkeit einen Strafbefehl über 14.000 Euro zu.

Er legte Widerspruch ein, so dass es zur Hauptverhandlung kam. Es sei unverständlich, dass die Anklagebehörde wegen etwas, das sich 2019 ereignete, mit der Anklage bis kurz nach dem Ende des Bundestagsmandats von Brandt gewartet habe, heißt es in einer Mitteilung der Linkspartei. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wies diese Darstellung zurück. Der Zeitpunkt des Strafbefehls stehe mit dem Ende des Mandats nicht in Verbindung.