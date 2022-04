Verdächtiger trifft in Kalrsruhe-Rüppurr auf Kleingartenbesitzer und flüchtet

Der Besitzer eines Kleingartens in Karlsruhe-Rüppurr hat in der Nacht auf Samstag einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der bislang unbekannte Täter konnte allerdings flüchten.

Ein Kleingartenbesitzer ist in der Nacht zum Samstag in seiner Kleingartenkolonie Am Holderweg in Karlsruhe-Rüppurr auf einen Verdächtigen gestoßen. Der Unbekannte war nachts mit einer Taschenlampe in einem der Gärten unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Der 34-Jährige war gegen 1.50 Uhr mit seiner Frau im Bereich der Anlage spazieren. Auch der Mann selbst besitzt dort einen Kleingarten mit Hütte, den er bei dieser Gelegenheit überprüfte. Bereits zwei Wochen zuvor brachen Unbekannte in seine Hütte ein.

Mutmaßlicher Täter flüchtet

Er folgte frischen Fußabdruckspuren, die er im Schnee festgestellt hatte. In einer anderen Parzelle vernahm er zudem den Lichtschein einer Taschenlampe. Nun machte der 34-Jährige auf sich aufmerksam und eine Person kam in seine Richtung. Der Mann äußerte dem Vernehmen nach in osteuropäischem Akzent, man solle keine Polizei rufen, er suche nur einen Schlafplatz.

Dann rannte der großgewachsene Mann plötzlich los. Der Zeuge verfolgte den Flüchtenden noch und verletzte ihn am Knöchel, als er ihn stoppen wollte. Dennoch gelang dem Unbekannten die Flucht, nachdem er beim Holder-/Krokusweg aus den Augen verloren wurde. Auch bei der anschließend eingeleiteten Polizeifahndung konnte kein Verdächtiger ermittelt werden.

In der Gartenanlage waren anschließend mehrere aufgebrochene Hütten festzustellen. Ob der Unbekannte etwas erbeuten konnte, ist noch unklar.

Täterbeschreibung

Der offenbar aus Osteuropa stammende und etwa 30 Jahre alte Mann war mit geschätzten 185 bis 190 cm auffallend groß und von kräftiger Statur. An Kleidung trug er eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Hose mit schwarzer Schildmütze. Zudem führte er einen türkisfarbenen Rucksack mit sich.