Sie sind laut und sie sind wütend: Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen haben am Mittwoch in der Region gestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi kamen rund 1.300 Menschen zu der zentralen Kundgebung auf den Karlsruher Marktplatz.

Unter den Streikenden sind neben den Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen auch Mitarbeiter der Karlsruher Verkehrsbetriebe. Die Polizei spricht von rund 1.000 Menschen auf dem Marktplatz.

Demonstrationszüge in der Karlsruher City

Gestartet waren Demonstrationszüge am Städtischen Klinikum und bei den ViDia-Kliniken. Auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und die Psychiatrie des Städtischen Klinikums beteiligen sich an dem Streik.

„Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch“, nennt Verdi-Gewerkschaftssekretär Michael Janus das Motto des Streiktags. „Wir fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr.“ Das Leben sei so teuer geworden, dass es alle belaste. Besonders die Kollegen in den unteren Entgeltgruppen bräuchten eine Erhöhung.

Wir sind hier, damit die Politik sieht, dass sich etwas verändern muss. Bianca Jüngling, Ernährungsberaterin an den ViDia-Kliniken

Eine der Streikenden ist Bianca Jüngling. Sie arbeitet als Ernährungsberaterin an den ViDia-Kliniken. „Wir streiken nicht gegen, sondern für unseren Arbeitgeber“, sagt Jüngling. „Wir sind hier, damit die Politik sieht, dass sich etwas verändern muss.“ Jüngling wünscht sich außerdem Gleichberechtigung unter allen Mitarbeitern.

Mike Tascona arbeitet bei der AWO. „Wir fordern eine faire Bezahlung für alle“, sagt der Jugend- und Heimerzieher. Er weiß, dass viele in sozialen Berufen Zweitjobs haben, um über die Runden zu kommen. Tascona selbst hat früher neben seinem Job in einer Kita noch an zwei Abenden in der Woche in einer Kneipe gearbeitet, um seine Miete bezahlen zu können. Er wünscht sich außerdem eine Aufwertung sozialer Berufe, „das geht aber nicht ohne Geld“.

Zuvor hatte es geheißen, dass mit deutlichen Beeinträchtigungen des Betriebs in den Krankenhäusern gerechnet werden müsse. Allerdings sei eine Notfallversorgung während des Streiks gesichert. Am Städtischen Klinikum wird auch am Donnerstag gestreikt.