Verein „Durlacher Selbst“ verkauft weihnachtliche Dekoration

Krzysztof Niering und Peter Vogel von der Gartenbauabteilung im Stadtamt Durlach haben einen Weg gefunden, wie sie bei ihrer Arbeit anfallendes Abfallholz nicht entsorgen müsse. Stattdessen lassen die beiden etwas Sinnvolles daraus entstehen: In ihrer Freizeit haben sie ehrenamtlich aus dem Holz große, mittelgroße und kleinere Sterne gesägt, geschnitzt und poliert. Zum Teil stehen die fünfstrahligen „Durlacher Weihnachtssterne“ auch auf Metallständern.

Insgesamt rund 60 Sterne haben die beiden gefertigt. Diese Sterne und auch zwei Tannenbäume aus dem gleichen Material standen am Freitag an einem Stand auf dem Durlacher Marktplatz zum Kauf bereit, dazu metallene Rentiere, die ein Blumenhändler vom Markt zur Verfügung gestellt hat.

Aufgebaut hatte diesen Stand der Verein „Durlacher Selbst“. Im Angebot waren auch verschiedene Christbaumkugeln oder ehemalige Eierkartons, aus denen Schülerinnen und Schüler der Kindertagesstätte Lußstraße mit Kerzenstummeln umweltfreundliche Kaminanzünder gefertigt hatten.

Wenig Zuspruch

Das Verkaufspersonal am Stand guckte am Nachmittag etwas bedrückt aus der Wäsche. Denn der Zuspruch war nicht gerade überwältigend. Verkäufer Thomas Rössler führte dies auf die Kälte und Nässe zurück, freute sich aber, dass man den Stand bereits um 12 Uhr aufgestellt habe. „So konnten wir wenigstens noch etwas vom gerade zu Ende gehenden Wochenmarkt profitieren.“

Und Rössler ist zuversichtlich, die weihnachtlichen Dekorationsgegenstände, die am Freitag keinen neuen Eigentümer gefunden haben, am nächsten Samstag verkaufen zu können, wenn im Gewölbekeller des Durlacher Rathaus eine weitere Impfaktion auf dem Programm steht. Dort will der Verein auch dabei sein und seine Sterne und Rentiere anbieten.

Der Verein „Durlacher Selbst“ entwickelt immer wieder Ideen, wie er Mittel erwirtschaftet, um unbürokratisch helfen zu können. Der private Verein um seinen Vorsitzenden, den Durlacher Sozialamtsleiter Roland Laue, Stellvertreter Hauptamtsleiter Thomas Rössler und Kuratoriumsvorsitzende Ortsvorsteherin Alexandra Ries, unterstützt Bedürftige aus der Markgrafenstadt tagtäglich – ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht oder sozialen Stand. Und richtet demnächst im Torwärterhäuschen am Ochsentor eine Begegnungsstätte ein.