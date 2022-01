Neue Möglichkeit für Radfahrer

Karlsruher Liste will flächendeckend Grünen Pfeil für Radfahrer

Die Karlsruher Liste will erreichen, dass in Karlsruhe an allen Ampelkreuzungen, an denen nichts dagegen spricht, der neue Grünpfeil für Radler vorsichtiges Rechtsabbiegen bei Rot erlaubt. Im Januar kommt der Antrag in den Gemeinderat.