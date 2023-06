Für das Lichtkonzept ihrer sieben Tunnelhaltestellen sind die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am Sonntagabend in Barcelona von der UITP mit dem Design-Award ausgezeichnet worden. Das teilten die VBK in einem Presseschreiben mit.

Die Stadt Karlsruhe habe sich im Finale des alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerbs der internationalen ÖPNV-Branche gegen die Metropolen Hong Kong und Wien sowie gegen die Network Rail UK durchgesetzt, heißt es dort weiter. „Wir sind unfassbar stolz über diesen Award. Er beweist, dass wir mit unseren sehr hellen, puristischen und als Ruhezonen im Großstadtleben angelegten Haltestellen alles richtig gemacht haben“, sagt VBK-Geschäftsführer Alexander Pischon.

Die UITP-Awards ehren die ambitioniertesten und innovativsten Projekte der vergangenen zwei Jahre rund um den Globus. Im Fokus der VBK-Bewerbung standen die Vorteile der neuen Stationen für die Fahrgäste. Die minimalistische Architektur und die klaren Linien würden für Ruhe im pulsierenden Großstadtleben sorgen. Die Oberleitung und das filigrane Lichtdesign des Künstlers Ingo Maurer würden eine Symbiose bilden, Fahrgäste fühlten sich dank der Helligkeit sicher.