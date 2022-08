Was Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hält, schrieb er bei seinem Besuch am Freitag ins Gästebuch. „Das KIT ist das Institut für einen Weg in die Zukunft der Mobilität“, heißt es da. Hermann würdigte mit diesem Satz die Arbeit, die dort im Hinblick auf die Entwicklung von erneuerbaren Kraftstoffen geleistet wird.

„Das Verkehrsministerium ist seit einigen Jahren dran, gerade in Baden-Württemberg die Entwicklung von erneuerbaren Kraftstoffen voranzutreiben“, sagte Hermann, der darauf verweist, dass es im Verkehrsbereich viele klimaschädliche Abgase gibt. „Das fängt beim Flugverkehr an und endet beim Auto, auch wenn es da inzwischen die Möglichkeit gibt, elektrisch zu fahren. Und perspektivisch kann man sich vorstellen, dass auch ältere Autos mit erneuerbaren Kraftstoffen fahren können und dadurch klimafreundlicher werden“, so Hermann.

Deshalb sei es für ihn wichtig, zu erfahren, was am KIT alles gemacht und geforscht wird, „was Gesellschaft und die Politik für die Zukunft brauchen“, meinte der Minister. Was dort gemacht und geforscht wird, stellten Thomas Hirth, Vizepräsident für Transfer und Internationales des KIT, und seine Kollegen in verschiedenen Fachvorträgen am Campus Nord und am Campus Ost vor.

22.000 Menschen aus 120 Nationen studieren am KIT

Hirth verwies auf die Bedeutung des KIT, das einerseits Universität, andererseits auch eine Grundforschungseinrichtung sei. Rund 22.000 Menschen aus insgesamt 120 Nationen studieren am KIT, in dem über 5.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig sind. Das Budget beträgt 1,03 Milliarden Euro, von denen jeweils circa 30 Prozent Bundes- und Landesmittel sind. 40 Prozent sind Drittmittel, wie Hirth sagte.

Von der Politik wünscht er sich „wissenschaftsbasierte Entscheidungen“ und dass die Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die wichtig für die Zukunftsfähigkeit eines Standorts wie Baden-Württemberg seien, „auch entsprechend umgesetzt werden“. Bei Winfried Hermann fanden solche Worte ein offenes Ohr.

KIT als guter Partner für Wirtschaft und Politik

„Man konnte heute sehen, was hier weiter geforscht und die Entwicklung vorangetrieben wird. Viele dieser Prozesse kennt man ja im Grundsatz seit Jahrzehnten, aber sie sind halt noch nicht auf dem Stand, dass sie in industrielle Produktion gehen.“ Hier sei das KIT sehr nah und interessiert an der Umsetzung in der Praxis.

„Wenn man so will, ist das KIT ja sowohl Grundlagenforschung als auch anwendungsorientierte Forschung. Und das ist das Großartige an diesem KIT, dass sie dies zusammen auf einem Campus zu haben“, gerät Hermann geradezu ins Schwärmen, wenn er vom KIT auch als einem „guten Partner für die Wirtschaft und Politik“ spricht.