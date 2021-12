Verkehrsunfall mit Streifenwagen in Karlsruhe

Bei einem Polizeieinsatz ist es am Montagabend auf der Schwarzwaldstraße in Karlsruhe zur Kollision eines Streifenwagens der Polizei mit einem Citroën gekommen. Die Verkehrspolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Zur Kollision eines Streifenwagens mit einem Citroën ist es am Montagabend auf der Schwarzwaldstraße in Karlsruhe gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich drei Einsatzfahrzeuge gegen 18.45 Uhr mit Sondersignal und Martinshorn auf der Anfahrt zu einem Einsatz in Rüppurr. Zwei der Streifenwagen hatten den Kreuzungsbereich der Schwarzwaldstraße bereits passiert.

Etwas abgesetzt fuhr der dritte Streifenwagen bei Rotlicht mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dabei mit dem von rechts aus Richtung Ebertstraße kommenden Citroën, welcher sich zu diesem Zeitpunkt seitlich hinter einem Linienbus befand. Hierbei kam es zu einem Sachschaden von etwa 6.000 Euro.