Verletzter Polizist: Rollerfahrer flüchtet in Karlsruhe vor Kontrolle

Ein unbekannter Rollerfahrer ist am Sonntagmorgen in Karlsruhe vor einer Polizeikontrolle geflohen. Wie die Polizei mitteilte, fiel einer Streife gegen 5.40 Uhr ein unsicher fahrender Roller auf der Durlacher Allee auf. Er bog vom Messplatz kommend in die Durlacher Allee ein.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, worauf der Rollerfahrer sämtliche Anhaltezeichen der Beamten einfach ignorierte und über zwei rote Ampeln fuhr. Schließlich fuhr er nach einem Wendemanöver in die Haltestelle „Am Weinweg“ ein, wo einer der Beamten aus dem Auto sprang und zu Fuß die Verfolgung fortsetzte.

Rollerfahrer rast auf Polizisten zu

Der Rollerfahrer wendete abermals und raste nun gezielt auf den ihn verfolgenden Polizisten zu. Der reagierte schnell, sprang zur Seite und verhinderte so eine Kollision mit dem Verkehrssünder. Der Rollerfahrer flüchtete in Richtung Großmarkt, der Beamte blieb mit schmerzhaften Prellungen zurück.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Mann machen können. Er fuhr einen schwarzen 50er Roller und trug dunkle Oberbekleidung und einen ebenfalls schwarzen Motocross-Helm.

Polizei sucht Zeugen Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 entgegen.