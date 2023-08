Der ehemalige Bundespräsident tritt am 16. September mit dem christlichen Rockpoeten Wolfgang Abendschön aus Karlsruhe und dessen Band in der Stadtkirche auf.

Prominenter Besuch in Karlsruhe: Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck gastiert an der Seite von Rockpoet Wolfgang Abendschön und seiner Akzente-Band am 16. September 2023 um 20 Uhr bei einer gemeinsamen Konzertlesung in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz. Leserinnen und Leser der BNN haben die Möglichkeit, unter anderem dreimal zwei Eintrittskarten für die Veranstaltung zu gewinnen.

Joachim Gauck war der erste parteilose Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Im Amt war er von 2012 bis 2017. Der ehemalige Pastor machte sich in der DDR als Mitinitiator des kirchlichen und öffentlichen Widerstands gegen die SED-Diktatur einen Namen. Von 1991 bis 2000 war er Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.

In der Stadtkirche wird Joachim Gauck aus seinem Buch „Erschütterungen“ lesen. Das Werk trägt den Untertitel „Was unsere Demokratie von außen und innen bedroht“ und wird als „Weckruf des Altbundespräsidenten“ bezeichnet. Die Gewinner unserer Verlosungsaktion bekommen neben den Karten sowohl den Gauck-Bestseller als auch das neue Album „Buntzone“ von Wolfgang Abendschön und seiner Band Akzente auf CD.

Der Karlsruher gilt als einer der erfolgreichsten christlichen Rockpoeten und hat viele Fernseh- und Rundfunkauftritte hinter sich. Abendschön hat das erfolgreiche ökumenische Projekt „ANDERE KirchenTÖNE“ initiiert, in dessen Rahmen der Abend mit Joachim Gauck stattfindet.

Gauck und Abendschön signieren in Karlsruhe Buch und CD

Das Besondere: Joachim Gauck und Wolfgang Abendschön werden den Gewinnern nach der Veranstaltung Buch und CD signieren und auch mit einer persönlichen Widmung versehen.

Gastgeber der Konzertlesung ist der Karlsruher Citykirchenpfarrer Dirk Keller. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie über www.reservix.de und den telefonischen Kartenservice unter 0761/88 84 99 99. Mehr Information auch unter www.abendschoen-akzente.de und info@abendschoen-akzente.de.