Als in Daxlanden statt Autos noch Pferdekutschen rollten, schulterte August Kutterer seine Malutensilien und hielt die schönsten Flecken fest. Eine Enkelin hat einen Spazierweg zu Orten gestaltet, die der Maler mit dem Pinsel festhielt.

Neue Attraktion in Daxlanden

Die Pappelallee ist gleich erreicht, auf dem Aquarell läuft jemand auf einem schmalen Trottoir vor niedrigen Häusern der Reihe hoher Bäume entgegen. Eine Mauer verdeckt halb eine Fassade, an der grün rankendes Laub nur angedeutet ist.

Die Betrachter des Bildes stehen vor der Gartenmauer, die sich an das Haus von August und Elise Kutterer in der Vorderstraße in Daxlanden anschließt. „Folgen Sie einfach der Gestalt“, empfiehlt der Text, den Elisabeth Schmitt zu dem Aquarell gestellt hat. Der Spaziergang beginnt.

Elisabeth und Roland Schmitt aus Odenheim widmen sich seit Jahrzehnten der Aufgabe, möglichst viel vom Erbe des Daxlander Kunstmalers August Kutterer zu erhalten. Auf den Spuren ihres Großvaters hat seine Enkelin nun eine neue Attraktion geschaffen: einen Spaziergang mit Begleitheft zu Orten, die der Daxlander Kunstmaler von 1928 bis zu seinem Tod 1954 in Gemälden verewigt hat.