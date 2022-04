Ein Streit unter Jugendlichen hat am Dienstagabend in der Karlsruher Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Beteiligter gab an, den Griff einer Schusswaffe bei einem anderen Jugendlichen gesehen zu haben.

Zwei rivalisierende Gruppen von Jugendlichen sind am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr am Ettlinger Tor in Karlsruhe in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, kam es dabei zu gegenseitigen Beschimpfungen und zu einem Handgemenge.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor eine Bäckereifiliale in der Karl-Friedrich-Straße.

Dort griffen sich die Jugendlichen mit Hosengürteln an. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Jugendlicher entdeckt vermeintliche Waffe

Einem Beteiligten fiel auf, dass ein Jugendlicher der rivalisierenden Gruppe im Hosenbund einen Gegenstand stecken hatte. Dieser ähnelte offenbar dem Griffstück einer Schusswaffe. Einige der Jugendlichen meldeten ihre Beobachtung anschließend der Polizei.

Die Polizeibeamten machten sich auf die Suche nach dem noch unbekannten Jugendlichen mit der vermeintlichen Waffe. Bisher konnte dieser nicht ausfindig gemacht werden.