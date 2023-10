Eine 91-Jährige ist am Freitagabend aus einer Pflegeeinrichtung in Karlsruhe-Rüppurr verschwunden. Am Montagmorgen wurde sie tot gefunden.

Die seit vergangenen Freitag aus einer Pflegeeinrichtung in Karlsruhe-Rüppurr verschwundene 91-jährige wurde am Montagmorgen in der Fautenbruchstraße in Karlsruhe tot aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Die genaue Todesursache ist noch unklar.

Polizeihubschrauber war bei der Suche in Karlsruhe im Einsatz.

Seit Freitag wurde die Frau intensiv gesucht. Nach Angaben der Polizei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.