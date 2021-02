Tihomir Lozanovski ist ein Stehaufmännchen. Viel lief in den vergangenen Jahren in seinem Leben schief, sehr viel. Doch irgendwie hat er immer wieder den Sprung zurück ins Leben geschafft. Und so ist es auch im Frühsommer 2020. Alles läuft in geordneten Bahnen. Doch dann klingelt am 23. Juni sein Telefon. An diesem Dienstag erfährt er von seinem Bruder, dass die Mutter gestorben ist.

Aber der letzte Abschied bleibt ihm verwehrt: Wegen Corona kann er nicht an der Beerdigung in Nordmazedonien teilnehmen. Und sein persönliches Drama fängt – wie schon so oft – wieder von vorn an.

Ein falscher Schritt – und man ist wieder im Teufelskreis drin. Tihomir Lozanovski, Spielsüchtiger aus Karlsruhe