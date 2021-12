Zeugen gesucht

Versuchter Überfall auf Apotheke in Karlsruhe-Daxlanden

Ein etwa 65-jähriger unbekannter Täter hat am Montagnachmittag versucht, eine Apotheke in der Pappelallee in Daxlanden mit einer Schusswaffe zu überfallen. Der Mann flüchtete nach dem erfolglosen Überfall.