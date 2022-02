Aufregung in der Nacht

Falsche Überfall-Meldung bei McDonald’s: 13 Polizeiautos rücken in Karlsruhe an

13 Polizeiautos sind in der Nacht auf Mittwoch zum McDonald’s am Mühlburger Bahnhof in Karlsruhe ausgerückt. Grund war eine Überfall-Meldung über den Notruf.