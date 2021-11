ViDia-Kliniken in Karlsruhe erlassen Besuchsverbot in der Corona-Krise

Die Karlsruher ViDia Kliniken reagieren auf das aktuelle Infektionsgeschehen und erlassen ein Besuchsverbot in der Corona-Krise.

Dieses tritt bereits an diesem Freitag, 19. November, in Kraft, wie die Kliniken in einer Pressemitteilung erklären. „Diese Maßnahme dient dem Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter“, erklärt Professor Karl-Jürgen Lehmann, Vorstand der ViDia-Kliniken.

Ausnahmen von dem Besuchsverbot soll es nur in dringenden Einzelfällen geben. Hierzu ist eine Absprache mit dem betreuenden Personal auf den Stationen im Vorfeld notwendig.

Der Schritt sei den Verantwortlichen der Kliniken nicht leicht gefallen. „Wir wissen um die Bedeutung sozialer Kontakte für den Genesungsprozess, können aber in der derzeitigen Situation den Schutz unserer Mitarbeiter und Patienten nicht gefährden“, so Richard Wentges, Vorstandsvorsitzender der Kliniken.

Die ViDia Christliche Kliniken verfügen über 24 Kliniken und Institute sowie 24 zertifizierte medizinische Zentren. In Karlsruhe werden vier Standorte betrieben. Diese sind in der Südendstraße, der Steinhäuserstraße, der Edgar-von-Gierke-Straße und der Diakonissenstraße.