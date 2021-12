Rund neun Monate, nachdem das Städtische Klinikum Karlsruhe sein neues Funktions- und Bettenhaus in Betrieb genommen hat, geht in wenigen Tagen auch der Neubau der ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe an den Start.

Am Standort Steinhäuserstraße entstand in achtjähriger Planungs- und Bauzeit ein hochmodernes Klinikgebäude mit knapp 27.000 Quadratmetern Nutzfläche, 13 OP-Sälen, einer Intensivstation sowie 192 behindertenfreundlichen Ein- und Zweibettzimmern.

In das Gebäude samt Ausstattung wurden rund 200 Millionen Euro investiert, an denen sich das Land Baden-Württemberg mit einem Förderbetrag in Höhe von 102 Millionen Euro beteiligte. Der Rest wurde von den ViDia Kliniken in Eigenleistung und mithilfe von Spenden finanziert.

Die Vollendung des Bauwerks, in das nun 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Standorten einziehen werden, war in Corona-Zeiten und bei extremer Arbeitsbelastung nicht ganz einfach, wie Caroline Schubert vom Vorstand der ViDia Kliniken erläutert. Trotzdem hätten sich viele an der Fertigstellung beteiligt und ihre künftige Arbeitsumgebung selbst gestaltet.

„Unser Ziel war es, für Ärzte und Pflegekräfte optimale Bedingungen zur bestmöglichen Versorgung von Patienten zu schaffen“, bekräftigt auch der Vorstandsvorsitzende der ViDia Kliniken, Richard Wentges. Mit dem neuen Gebäude werde die medizinische Versorgung der Menschen in der Region Mittlerer Oberrhein, dem Nordschwarzwald und der Südpfalz auf ein höheres Level gehoben.

Acht Fachkliniken bündeln ihre Kompetenzen am Neubau in Karlsruhe

Insgesamt acht Fachkliniken, die bisher an verschiedenen Standorten angesiedelt sind, werden hier beispielsweise ihre Kompetenzen unter einem gemeinsamen Dach bündeln können. Dazu gehört ein „Muskoloskelettales Zentrum“, das für alle Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparats zuständig sein wird.

Auch eine ortho-geriatrische Station, die nach Klinikangaben eine der ersten Einrichtungen Deutschlands mit diesem zukunftsweisenden Konzept ist, wird im neuen Gebäude untergebracht. Ergänzt durch ein Zentrum für Alterstraumatologie und einer Klinik für Geriatrie mit Abteilungen für Akutgeriatrie und Frührehabilitation.

Speziell bei „hochaltrigen Menschen“, die in der Regel länger in der Klinik bleiben müssen, stehe das Thema Geborgenheit mit an erster Stelle, so Wentges. „Wir können natürlich keine Wohnzimmer-Atmosphäre bieten, doch mit warmen Farben und größeren Zimmern, die genügend Platz für Rollstühle und Rollatoren bieten, wollen wir den Bedürfnissen dieser Patientengruppe gerecht werden.“ Denn in der Altersgeriatrie ist tagsüber keine Bettruhe vorgesehen, vielmehr gehe es darum, Patienten und Patientinnen ständig zu aktivieren, wozu genügend Platz benötigt wird.

Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des neuen Gebäudes

Hochmodern sind auch die OP-Säle eingerichtet. Dank Kameras in Lampen und Griffen lassen sich während einer Operation die gewünschten Bilder auf die großen Monitore an der Wand projizieren. Eine Besonderheit des Standortes an der Steinhäuserstraße ist der Hubschrauberlandeplatz mit Platz für zwei Helikopter auf dem Dach des neuen Gebäudes. Der Rettungshubschrauber „Christoph 43“ soll hier möglichst bald wieder stationiert werden.

Die ViDia Kliniken Karlsruhe betreiben derzeit vier Krankenhäuser in der Stadt. Neben dem „neuen Vinzenz“ in der Steinhäuser Straße sind dies das „alte Vinzenz“ in der Südendstraße, das Diakonissen-Krankenhaus in Rüppurr sowie das St. Marien-Krankenhaus in direkter Nachbarschaft zum neuen Vinzenz.

Jährlich werden in den ViDia Kliniken rund 50.000 Patientinnen und Patienten stationär sowie 150.000 ambulant behandelt. Mit 3.200 Arbeitskräften zählt der Klinikverbund zu den größten Arbeitgebern der Region. Ein zweiter Bauabschnitt am Standort Steinhäuserstraße ist übrigens bereits in Planung, mit ihm soll in acht bis zehn Jahren der Standort Südendstraße ersetzt werden.