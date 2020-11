Topthema im OB-Wahlkampf

Viel Zustimmung für die Trennung von Karlsruher Theaterintendant Spuhler

Der nun von Stadt und Land vorgeschlagene Aufhebungsvertrag für den Staatstheater-Generalindentanten Peter Spuhler sorgt auch in der Kommunalpolitik für Wellen. Kritik an den Akteuren gibt es auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird die Hoffnung auf ein Ende der Krise am Staatstheater geäußert.