Trödel mit nur 100 Personen?

Viele Karlsruher Flohmärkte machen dicht

Mit maximal 100 Personen plus Hygienekonzept sind die Karlsruher Flohmärkte aktuell – so lange es keinen Lockdown gibt – laut Landesverordnung noch erlaubt. Doch praktikabel ist so ein Mini-Flohmarkt für die Veranstalter nicht.