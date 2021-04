Viele Kirchen in Karlsruhe setzen auf Präsenzgottesdienste

Vielfältige Angebote machen die großen Karlsruher Kirchen in der Karwoche und an Ostern. Selbst einen Auto-Gottesdienst gibt es.

Ein Auto-Gottesdienst, Übertragungen per Zoom, aber auch die Möglichkeit, vor Ort in der Kirche zu feiern und zu beten.

Die großen Religionsgemeinschaften bieten in der Karwoche und an Ostern den Gläubigen zahlreiche Optionen.

Allerdings ist die Zahl der Besucher in den Gotteshäusern begrenzt. Hier ein Blick auf einige ausgefallenere Angebote:

Auto-Gottesdienst in Daxlanden

An Karfreitag laden die Evangelische und Katholische Kirche zusammen zum Kinderkreuzweg ein. Start ist um 10.30 Uhr an der Thomaskirche in der Kopernikusstraße in Daxlanden. Der Weg führt unter anderem über die Albkapelle bis zu St. Josef in Grünwinkel.

Ein ungewöhnliches Format gibt es am Ostersonntag: Um 9 Uhr beginnt dann auf dem Edeka-Parkplatz am Waidweg 3 in Daxlanden ein Auto-Gottesdienst.

Open-Air-Osternacht am Lindenplatz

Zum Gottesdienst, aber lieber nicht drinnen sitzen: Wer diesen Wunsch hat, findet viele Optionen. Am Samstag beginnt so beispielsweise um 22 Uhr eine Open-Air-Osternachtsfeier am Lindenplatz mit Abendmahl und Osterfeuer. Die Lukaskirche wiederum startet am Sonntag um 6 Uhr im Lukasgarten eine Feier.

Wer den Landesbischof erleben möchte, hat dazu am Ostersonntag Gelegenheit: Jochen Cornelius-Bundschuh predigt ab 10.30 Uhr in der Stadtkirche. Im SWR4-Radiogottesdienst zu Ostersonntag führt Pfarrerin Anne Helene Kratzert in der Waldenserkirche in Palmbach ab 10.05 Uhr auf einen „Weg von der Dunkelheit ins Helle“.

Ein besonderes Angebot aus dem Vorjahr wird an Gründonnerstag in Neureut wiederholt: Wer mag, kann sich in den drei evangelischen Kirchengemeinden verpackte Rosinenbrötchentüten abholen – eine kleine Liturgie „sehen und schmecken wie freundlich der Herr ist“ inklusive.

Wenn Pfarrerin Uta van Rensen an Gründonnerstag in der Matthäusgemeinde Abendmahl feiert, wird sie Brot und Traubensaft nicht wie gewöhnlich auf den Altar, sondern auf den Tisch vor ihren Computer stellen. Per Zoom sind die Gottesdienstteilnehmer zuhause eingeladen, es ihr gleich zu tun. „Das letzte Abendmahl haben wir vor einem Jahr per Telefonkonferenz gefeiert“, sagt van Rensen. Der Gottesdienst startet um 19.30 Uhr.

An Karfreitag findet um 15 Uhr in der Stadtkirche Durlach eine Andacht zur Sterbestunde Christi statt. Dabei erklingen unter anderem Arien aus den Passionen Johann Sebastian Bachs wie „Blute nun du liebes Herz“ und „Mache dich mein Herze rein“.

Osterfeuer bei St. Stephan

Ein Highlight ist immer zu Ostern das Feuer bei St. Stephan im Herzen der Stadt. Der dazugehörige Gottesdienst beginnt am Samstag um 21 Uhr und sieht auch Erwachsenentaufen vor.

Bereits ausgebucht ist nach Angaben des Dekanats die Feier am frühen Ostermorgen im Klostergarten St. Franziskus. Dort versammeln sich die Gläubigen noch in der Dämmerung am Feuer. Ab Montag und dann noch bis Sonntag, 11. April, lädt beim Kloster jedoch der Ostergarten zum Verweilen.

An verschiedenen Stellen finden die Besucher kleine Anregungen: an den Bäumen, an Wasserstellen oder im Laubengang. Eingänge befinden sich am Kirchplatz, rechts durch das silberne Gittertor, und am Sperberweg. Der Garten ist täglich von 9 bis 18 Uhr offen.