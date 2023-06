Der Kasten ist schlicht, grau und unscheinbar. Der Inhalt macht’s: Am Rand des Hermann-Meinzer-Parks, hin zur Alten Friedrichstraße in Neureut, steht die brandneue Sportbox. Darin sind Springseile, Medizinbälle, Geräte für das neue Ball-Bang-Spiel und diverse Artikel für sportliches Spiel – oder spielerischen Sport - künftig auch Boule-Kugeln. Am Samstag wurde die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gestiftete Box an ihrem Bestimmungsort übergeben. Örtliche Vereine betreuen diese Box. Turngemeinde (TG) und CVJM haben sich im Vorfeld als Paten verpflichtet.

Vereine sollen Fairness leben

Martina Weinbrecht, die stellvertretende Ortsvorsteherin, hob den so wichtigen Gedanken der Fairness hervor, wie er in den Vereinen üblich sei: Werte leben und Werte erleben stehe als Leitthema über dem Wochenende. So passe die Übergabe der Sportbox in das Wertefest, das die evangelische Kirchengemeinde Neureut-Nord mit verschiedenen Institutionen im Ort begeht.

Sportboxen verknüpfen Karlsruher Vereine

Die Sportbox vom DOSB verknüpfe Karlsruhe mit den Vereinen, sagte der Karlsruher Bürgermeister Martin Lenz, der unter anderem für Sport, Jugend und Schulen zuständig ist. Nach Corona fänden sich neue Wege für freies Bewegen an der frischen Luft. 150 solcher Boxen würden vom Bundesinnenministerium in Deutschland verteilt. Karlsruhe sei vorne dabei. „Die Sportbox ist eine Karlsruher Erfindung“, bemerkte Lenz, entwickelt von zwei Karlsruher Studenten. Ideen zu einem neuen Hallenbad in Neureut äußerte Lenz ebenfalls und blickte zuversichtlich auf das Vorhaben.

Bedarf für weitere Sportboxen ist da

Die Notwendigkeit einer weiteren Sporthalle hob Andreas Merz, Vorsitzender der TG, hervor. TG und CVJM hätten die Idee der Sportbox sofort mitgetragen. Sie eröffne neue Möglichkeiten für vielfältigen Sport. Mit Sport könne man viele Menschen erreichen, stellt Frank Knieriemen, Vorsitzender des CVJM, heraus. Mit den Inhalten der Sportbox böten sich Angebote für jedermann. So lasse sich der dem früheren Neureuter Bürgermeister und TG-Vorsitzenden Hermann Meinzer gewidmete Park mit Leben erfüllen.

Wenige Schritte von der Sportbox entfernt nahmen an diesem Samstag die Bouler von der Spiel- und Sportvereinigung (SSV) ihre neue Boule-Anlage, die vormals im Tiefgestade lag, in Besitz.