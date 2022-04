Dino und Plüschschnecke vermisst

Vierjähriger zeigt Diebstahl seines Lieblingsspielzeugs im Karlsruher Zoo an

Am Donnerstagmittag ist einem vierjährigen Jungen bei einem Zoobesuch in Karlsruhe sein Lieblingsspielzeug abhanden gekommen. Er zeigte den Diebstahl bei der Polizei an.