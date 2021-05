Als samstags im Vierordtbad in Karlsruhe noch Waschtag war

Samstags ist Waschtag. Diese Aussage kennen einige noch von ihren Großeltern. Früher ist die ganze Familie samstags in die Badewanne gestiegen und hat das gleiche Badewasser genutzt. Aber wie war das, bevor die Menschen Bäder zu Hause hatten?

Damals sind sie in öffentliche Bäder wie etwa das Vierordtbad in Karlsruhe gegangen und mieteten sich dort Einzelkabinen mit Badewannen.

Im Jahr 1911 existierten beispielsweise 46 sogenannter „Bade-Kabinetten“ im Karlsruher Vierordtbad, wo sich die Menschen pflegen konnten, die in ihren eigenen vier Wänden keine Bäder hatten.

Im Jahr 1897 wurden diese Kabinen 25.000 Mal genutzt, so steht es in dem „Hygieneführer der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe.“ Zu diesem Zeitpunkt lebten übrigens rund 90.000 Menschen in Karlsruhe.