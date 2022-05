Der Blick der jungen Frau ist starr nach vorn gerichtet. Sie steuert ihren E-Scooter direkt neben der Leitplanke über die A5, links rauschen Autos und Lkw vorbei.

So ist es auf einem kurzen Videoclip zu sehen, der aktuell über den Kurznachrichtendienst Whatsapp verbreitet wird und der auch bei Facebook aufgetaucht ist. Ob das Video echt ist, könne man nicht beurteilen, sagt ein Sprecher der Polizei. Er spricht von einer „lebensgefährlichen“ Aktion.

Wo die junge Frau fährt, lässt sich in dem zwölf Sekunden langen Video gut erkennen. Sie lenkt ihren E-Roller in Richtung Abfahrt Karlsruhe-Mitte, sprich in Richtung Südtangente. Vermutlich war sie von der Durlacher Allee aus auf die Autobahn gelangt. Viel mehr verrät das Video auf den ersten Blick allerdings nicht. Ob die Scooter-Fahrerin aus Versehen oder mit Absicht auf der A5 unterwegs war, bleibt völlig offen.

Aufgenommen wurde der Clip vermutlich im Lauf der vergangenen Woche. Im Netz aufgetaucht ist er spätestens am Vormittag des 21. Mai. Das ist den sogenannten Metadaten der Videodatei zu entnehmen. In der Aufnahme selbst findet sich allerdings ein Hinweis, dass sie mindestens einen Tag früher entstanden ist: Das Display im Auto zeigt die Zeit 12.56 Uhr.

E-Scooter-Fahrer auf A5 müssen laut Karlsruher Polizei mit Anzeige rechnen

Die charakteristische Farbe des Rollers weist auf den Verleiher „Tier“ hin. Normalerweise schränken diese Anbieter über GPS-Daten das durch ihre Scooter befahrbare Gebiet ein.

Verlässt man es, geht der Motor aus. Warum das in diesem Fall anders war, beziehungsweise, ob der Autobahnabschnitt eigentlich durch Firmenvorgaben gesperrt sein sollte, bleibt offen. Eine Anfrage der BNN blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

Die Polizei erfuhr erst durch Nachfrage unserer Redaktion von dem Vorfall. „Die Frau hatte großes Glück“, urteilt ein Sprecher. Möglicherweise trug auch die am Autobahnkreuz beginnende A5-Baustelle ihren Teil zum glimpflichen Verlauf bei, da sich der Verkehr bereits ein wenig staute.

Hätte die Polizei die junge Frau erwischt, hätte ihr eine Anzeige gedroht. Gleiches gilt allerdings für denjenigen, der die Szene aufgenommen hat. Die Perspektive verrät eindeutig, dass er zu dieser Zeit hinter dem Steuer saß.