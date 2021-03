Viel los in der Klotze und im Dulli

Volleyball, Skaten oder Basketball: Sonnenstrahlen locken Karlsruher zum Sport ins Freie

Auf den Sport- und Grünanlagen in Karlsruhe war bei frühlingshaftem Wetter am Sonntag einiges los. Besonders beliebt: die Skater- und Basketballanlagen in der Günther-Klotz-Anlage und im Otto-Dullenkopf-Park.