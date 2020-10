Voltigieren in Karlsruhe mit Übung, Körpergefühl und Mut

„Für mich bedeutet Voltigieren Akrobatik in Harmonie mit dem Pferd“, sagt Jasmin Ratzel. „Wer gerne turnt und sich in seiner Freizeit außerdem mit Tieren beschäftigen möchte, findet hier die perfekte Kombination.“

Leise schnaufend dreht „Catalent de la Née“ an der Longe seine Runden. Die jungen Mädchen, in Leggings und Turnerschläppchen, laufen nacheinander schnellen Schrittes neben dem Wallach her, passen sich der Geschwindigkeit und dem Rhythmus des Tieres an. Mit einer eleganten, fließenden Bewegung schwingen sie sich nach oben.

Ein paar Sekunden später führt die eine Voltigiererin auch schon mit Hilfe der anderen einen perfekten Handstand aus – im Galopp.

Was so mühelos aussieht, erfordert viel Übung, Körpergefühl und eine gute Portion Mut. Das bestätigt auch Jasmin Ratzel. Die 31-Jährige ist stellvertrende Vorsitzende des „Reitervereins 1908 Durlach“ und seit 2016 leidenschaftliche Voltigiertrainerin. Sie selbst betrieb den Sport ab ihrem neunten Lebensjahr.