Weihnachtskarten gibt es in allerlei Formen und Farben. Und die geschriebenen Nachrichten sind ein besonders persönlicher Weihnachtsgruß. Doch schreiben die Karlsruher überhaupt noch Weihnachtskarten?

Grüße per Post

Die Grußkarte ist als Massenartikel an entsprechenden Ständern der Warenhäuser zu finden. Etwa als Cartoons, bevölkert von liebevoll karikierten Menschen und Tieren, Engeln, Schnee- und Weihnachtsfrauen- und Männern, mit oft respektlos frechen Texten.

Auch Stil und Aufmachung der Karten lassen keinen Wunsch offen: Klapp- und Zugkarten bringen Bewegung ins Bild, glänzende oder transparente Folien lassen die Farben leuchten.

Wer es mag, kann auch elektronische Grüße per Karte versenden, aus der beim Aufklappen ein „O Du fröhliche“ oder „Stille Nacht“ ertönt. Steigerungsfähig ist dies, wenn elektronische Karten (E-Cards) mit virtueller Winterwunderland-Idylle im Internet erzeugt werden: Hell erleuchtete Bäume, funkelnde Sterne und weihnachtliche Haus-Atmosphäre. Kurzum: Die Auswahl ist schier immens.

Karlsruher schreiben immer noch gerne Weihnachtskarten

Ungeachtet davon liegen persönlich geschriebene Weihnachtskarten bei den Karlsruhern nach wie vor hoch im Kurs. Regina Rösch von Papier Fischer auf der Kaiserstraße erklärt, dass querbeet die „Klassiker mit Nikoläusen, Rentieren, verschneiter Schneelandschaft als weihnachtlichen Hingucker gekauft“ würden. Gut angenommen würden vom jüngeren Klientel Karten mit Transparentpapier zum selbst basteln – etwa „Triff mich unterm Mistelzweig“.

Mir ist der persönliche Stil sehr wichtig. Regina Rösch, Papier Fischer

Und auf welche Art verschickt Rösch ihre Grüße? „Mir ist der persönliche Stil sehr wichtig. Deshalb versende ich Weihnachtsgrüße in Kartenform an Freunde“, sagt die Expertin.

Klassische Karten würden jedes Jahr „sehr gut laufen“, so Christine Calmbach-Knopf von Erhardt Bürowelt am Ludwigsplatz. Bei den Pop-up-Karten seien „Rentiere und Elche in verschneiter Landschaft die Renner“ und Glitzer-Weihnachtspostkarten würden von Jüngeren bevorzugt. Persönlich verschickt Calmbach-Knopf ihre Grüße mit traditionellen Karten.

In der Pandemie gibt es auch Corona-Weihnachtskarten

Dass der Hang, die Grüße per Karte zu versenden, ungebrochen ist, bestätigen auch Grafik-Designer Holger Tuttas. „Angesichts der heute üblichen, mal eben schnell ins Handy getippten und vor Fehlern nur so strotzenden Wegwerf-Nachrichten muss man sich fragen: Können solche elektronischen Nachrichten tatsächlich noch von Herzen kommen?“, gibt Tuttas zu bedenken.

Für ihn steht die Antwort bezüglich einer persönlich geschriebenen Karte fest: „Da muss sich jemand Zeit genommen und Mühe gegeben haben. Und: Diesem Menschen bist Du tatsächlich wichtig.“ Passend bietet er individuelle und eine weihnachtliche Kollektion an, auf der markante Karlsruher und Ettlinger Sehenswürdigkeiten zu sehen sind. Lustig ist der Weihnachtsgruß mit Weihnachtsmann und Rentier am Marktplatz.

Ganz aktuell: Die Corona-Weihnachtskarte mit dem Spruch: „Humor und Glühwein rotten das Virus und die Dummheit mancher Mitbürger zwar nicht aus, sie helfen aber doch beides wenigstens ein bisschen besser zu ertragen.“

Persönliche Grußkarten haben einen hohen Wert

Die Kollektionen von Tuttas und seinem Kollegen Niels Dittmann sind vielschichtig und individuell gestaltet. „Im vergangenen Jahr, als unser Bewegungsradius pandemiebedingt stark eingeengt war, zeigten die Fotos auf der Karte kleine, verborgene Schönheiten wie florale Fundstücke aus Karlsruhe“, sagt Dittmann. „Die Serie kam so gut an, dass wir sie inzwischen zu einer Postkarten-Edition erweitert haben“.

In diesem Jahr zeigen die Karten winterliche Landschaftsfotografien aus der Umgebung von Karlsruhe. Bezüglich des Versendens von Weihnachtskarten anstelle von elektronischen meint Dittmann: „Gerade weil sich so viel Kommunikation in den digitalen Bereich verlagert hat, hat der Wert von persönlichen, hochwertigen Grußkarten noch zugenommen. Dies gilt meines Erachtens aber nur, wenn die Grußkarten nicht offensichtlich ,von der Stange’ sind.“

Nach wie vor bestünde in vielen Büros und Wohnzimmern die Tradition, die Karten aufzustellen. Und hier sehe man sofort, „welche Karten individuell, mit Liebe und Herzblut gestaltet wurden“.

Seit 1962 wird der Brauch des Versendens von Weihnachtskarten an der Europäischen Schule Karlsruhe gepflegt. Brigitte Braunschweig, Assistentin der Schuldirektion, sagt: „Das Motiv für die diesjährige Vorlage wurde von zwei Schülern der Oberschule kreiert und zeigt lustige Motive von Wichteln mit einer Katze und einem krummen Weihnachtsbaum.“

Bezüglich dem persönlichen Stil der Wünsche habe sich „in all den Jahren nichts verändert“, so Daniel Gassner, Direktor der Europäischen Schule. Schon immer sei dies von empathischer Natur gewesen – nämlich „von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit und alles erdenklich Gute für das kommende Jahr“ zu wünschen.

Badische Landesbibliothek bietet Weihnachtskarten mit historischen Motiven

Dass Karlsruhe besondere Raritäten zu bieten hat, belegt die Badische Landesbibliothek (BLB) mit ihren Weihnachtskarten. Zum Hintergrund: Der weltweite Protest gegen den Verkauf der Handschriften im sogenannten „Kulturgüterstreit“ (2006) hat die Badische Landesbibliothek sehr bekannt gemacht. Immerhin beherbergt sie weit mehr als 2,8 Millionen Bücher und Zeitschriftenbände sowie über 10.000 laufend gehaltene Periodika.

Gemäß dem Fundus an wertvollen europäischen Handschriften sind einige Kostbarkeiten sogar auf Weihnachtskarten abgebildet. „In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass vor allem Kartenmotive, welche Maria mit dem Jesuskind zeigen, sehr beliebt sind“, sagt Stephanie Heck, Referentin für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit.

Das diesjährige Kartenmotiv zeigt die Heilige Familie auf einer Pergament-Handschrift für das Zisterzienserkloster Wonnental um 1340 – 1350. Da die weihnachtlichen Postkarten der BLB nicht mit einer vorgefertigten Botschaft gedruckt sind, bleibe „noch genügend Platz für individuelle persönliche Grüße – etwa mit Worten der Zuversicht“, so Heck. Die Karten seien jedenfalls „eine schöne Geste der Verbundenheit“.

Karlsruher Handwerkskammerpräsident mit ausgefallenen Weihnachtskarten

Auch Wirtschaftsunternehmen, Behörden und Handwerksbetriebe versenden ihre Grußbotschaften. Etwas aus dem Rahmen fallen die hochwertigen Kartengrüße aus der Sammlung von Handwerkskammerpräsident Joachim Wohlfeil, weil sie immer ein anderes Thema in besonderer Form widerspiegeln: Nüsse, die geknackt werden, oder „Salz für die Seele“. „Davon gingen etwa 2.000 Stück an Kunden und Geschäftsleute“, so Wohlfeil.

Eine seiner ersten Karten war das „Karlsruher Wintermärchen“ von 2004, welches das Schloss, Teehäuschen und die Orangerie in einer Winterlandschaft präsentiert. Eine Karte zeigt eine Werkstatt des Weihnachtsmannes und seiner emsigen Wichtel, was locker mit dem finnischen Weihnachtsdorf am Polarkreis mithalten kann.

Die mittlerweile zum Markenzeichen gewordenen Schmuckstücke sind auch Mut-mach-Karten – etwa die von 2020: „In Zeiten von Corona läuft alles etwas anders.“ Dazu gab es kleine Blumensamen-Päckchen, um „Bienen zu retten und nachhaltig zu handeln“.

Zu einem festen Bestandteil in der Karlsruher Weihnachtskarten-Landschaft zählen die 100 verschiedenen Motive der Unicef. Dazu Ursula Grass von der Unicef-Arbeitsgruppe Karlsruhe. „Als traditionelle Motive sind ,Weihnachtsmarkt’ und ,Die heiligen drei Könige’ gefragt, aber auch 3D-Karten und solche, die selbst gestaltet werden können.“

Als besonderen Hit hebt Grass die „Karten von Udo Lindenberg“ hervor. Leider hätten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer pandemiebedingt auch in diesem Jahr wieder den Grußkartenverkauf in der Postgalerie absagen müssen. Deshalb würden an kleinen Ständen – „Stand4UNICEF“ – die Grußkarten in verschiedenen Ortsteilen angeboten. Die genauen Standpunkte und Termine unter: www.karlsruhe.unicef.de.